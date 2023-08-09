內地網民揭「黑的」　楊潤雄信執法部門會打擊 (13:43)

楊潤雄強調，政府對的士濫收車費一直態度明確，不論旅客或市民都不應面對此類非法行為，相信執法部門會採取適當行動打擊，又相信大部分的士司機守法，不希望讓一小撮司機影響香港及的士業界形象。

的士服務質素委員會籲警方多「放蛇」

的士服務質素委員會成員李鎮強今在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，一向有跟進蘭桂坊等地的「黑的」、兜路及濫收費等問題，亦呼籲警方及相關執法人員可多「放蛇」執法。他又說，現時政府擬引入的士記分制，濫收車費記10分，而滿15分則被釘牌，相信具一定阻嚇力。他透露，將就的士記分制召開公聽會。李又說，現時的士生意差，希望政府可推出夜間的士特別收費，另外允許定期提高的士車資。

的士小巴商總會理事長周國強在同一節目批評司機濫收車費做法離譜，指現時資訊發達，「一粒沙就會搞到成個行業邋遢晒」，建議容許警方發告票檢控濫收車費或拒載、揀客的司機，而無需經法庭傳召旅客上庭作證，才能加強阻嚇力，否則「黑的」只會有恃無恐，又指曾向政府提出相關建議但未有獲回應。