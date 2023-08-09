明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

退休漢二胡奏《願榮光》被控無牌籌款　押後再審待處理法律爭議 (13:02)

69歲退休漢涉前年至去年期間，在旺角、大圍及中環街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》等歌曲，被控4項「沒有許可證而奏玩樂器」罪及3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」，被告早前否認7項傳票控罪，並作供及接受盤問。案件今（9日）在沙田裁判法院續審，裁判官陳慧敏開庭時向控方提出數項法律爭議，包括控方是否能證明被告的犯罪意圖等，控方提出稍後就有關法律議題向法庭補充書面回覆，獲陳官批准，押後至8月28日續審。

被告李解新（69歲）沒有律師代表，親自應訊並需普通話傳譯。陳官開庭時向控方提出數項法律爭議，質疑控方對經濟、社會文化權利的國際公約（公約）15條的詮釋太狹窄，因公約保障曲目的版權擁有人，無列明有否包括曲目的演奏者。控方反駁指，即使以較闊的範圍詮釋，法例亦不容許被告的籌款行為，因被告不是叫人欣賞其演出，而是就其官司呼籲市民捐錢。

陳官續指，控方有責任證明被告事先知道需申領許可以進行演奏或籌款，才能引證其犯罪意圖。控方反駁指，被告的犯罪意圖不包括他是否知道許可的要求，認為不知道或誤解法律的情况在本案不成立。控方申請於稍後就有關法律議題向法庭補充更詳盡的書面回覆，獲陳官批准，押後至8月28日續審。

被告在庭上指，相信大部分香港的街頭藝術表演者也沒申請許可，認為此情况普遍存在。他又稱一旦在本案敗訴，會上訴至高等法院，更會走遍香港繼續演奏，「我有能力令香港變做死城，冇音樂嘅城市，等警察一年365日不能自拔，天天檢控。」

被告被控的7項傳票控罪中，包括4項「沒有許可證而奏玩樂器」罪，指他於2021年8月3日、8月18日及9月9日，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，在港鐵旺角東站外的公眾街道或道路上奏玩二胡連揚聲器。被告另於2022年9月29日在中環因相同原因被控。

被告另涉3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪，指他於2022年6月24日早上11時45分，及8月24日早上11時27分，在港鐵大圍站A出口的行人路上；同年9月29日下午6時30分，在中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，無合法或合理辯解，且在沒由社會福利署長，或民政及青年事務局長發出的許可證下，組織、參與或提供設備以進行籌款活動。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞