退休漢二胡奏《願榮光》被控無牌籌款　押後再審待處理法律爭議 (13:02)

被告李解新（69歲）沒有律師代表，親自應訊並需普通話傳譯。陳官開庭時向控方提出數項法律爭議，質疑控方對經濟、社會文化權利的國際公約（公約）15條的詮釋太狹窄，因公約保障曲目的版權擁有人，無列明有否包括曲目的演奏者。控方反駁指，即使以較闊的範圍詮釋，法例亦不容許被告的籌款行為，因被告不是叫人欣賞其演出，而是就其官司呼籲市民捐錢。

陳官續指，控方有責任證明被告事先知道需申領許可以進行演奏或籌款，才能引證其犯罪意圖。控方反駁指，被告的犯罪意圖不包括他是否知道許可的要求，認為不知道或誤解法律的情况在本案不成立。控方申請於稍後就有關法律議題向法庭補充更詳盡的書面回覆，獲陳官批准，押後至8月28日續審。

被告在庭上指，相信大部分香港的街頭藝術表演者也沒申請許可，認為此情况普遍存在。他又稱一旦在本案敗訴，會上訴至高等法院，更會走遍香港繼續演奏，「我有能力令香港變做死城，冇音樂嘅城市，等警察一年365日不能自拔，天天檢控。」

被告被控的7項傳票控罪中，包括4項「沒有許可證而奏玩樂器」罪，指他於2021年8月3日、8月18日及9月9日，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，在港鐵旺角東站外的公眾街道或道路上奏玩二胡連揚聲器。被告另於2022年9月29日在中環因相同原因被控。

被告另涉3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪，指他於2022年6月24日早上11時45分，及8月24日早上11時27分，在港鐵大圍站A出口的行人路上；同年9月29日下午6時30分，在中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，無合法或合理辯解，且在沒由社會福利署長，或民政及青年事務局長發出的許可證下，組織、參與或提供設備以進行籌款活動。