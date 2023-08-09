辦「模擬婚禮」盜資料變假結婚　入境處搗跨境犯罪集團 (13:39)

入境處高級入境事務主任（調查行動）陳展康表示，處方今早（9日）突擊搜查屯門及慈雲山兩個住宅單位，拘捕一名29歲及本地男子及27歲本地女子。兩人為情侶，報稱無業，該名男子為假結婚集團主腦，其女友則參與假結婚。

陳展康稱，入境處發現逾40宗犯案手法相似的懷疑假結婚個案，經調查後鎖定涉案集團，指他們會於社交平台刊登招聘廣告，以優厚薪酬招攬年青人從事「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等，並列明女士優先。其後犯罪集團索取求職者個人資料後，再訛稱為他們提供實習培訓，了解婚禮步驟及手續，誘使求職者參與模擬婚禮，並「假戲真做」，以假結婚過程中獲得的個人資料及「結婚證件」轉交予假結婚對象，對方藉此申請探親簽注來港。據了解，整個「實習」過程於內地實行。入境處指部分求職者於求職中段已經起疑，不過集團隨即會以可觀報酬利誘求職者，最終他們「半推半就」參與假結婚。入境處又透露，求職者一般收近3至5萬元報酬參與。

入境處又指，其中有兩名被捕女子受「男友」唆擺下參與假結婚，指兩人較早前經交友平台認識同一男子，其後發展成情侶，男子其後分別以償還欠債及籌備婚禮為由，誘使兩人假結婚以換取報酬，惟女子結婚後均未能取得報酬，其後更與男子失聯。

處方調查顯示，涉案集團熟悉內地的婚姻安排，並已運作一段時間，於2017年至2019年期間安排逾40宗假結婚個案，初步估計個案涉金額超過500萬元，至今累計拘捕15男34女，當中35人為香港居民，14人為內地居民，主要來自廣東及福建，被捕人年齡介乎25至50歲，被捕本港居民中有八成為30歲以下女士。