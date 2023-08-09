前民政署職員認假醫生紙申病假　官明言考慮所有判刑選項 (12:17)

被告張倩瑜（26歲）案發時以非公務員合約受僱於民政署，擔任活動推廣助理，她被控兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。

辯方進一步求情指，被告及早認罪，並表明願意賠償，案發前她感染新冠病毒，並傳染家人，外婆最終因引發的其他病症去世，被告感到自責，其後用愚蠢方法處理病假問題。辯方稱涉違反誠信的案件一般判監，惟並非必然，法庭可考慮其他處理方式。裁判官直指被告製作的醫生紙並不嚴謹，明顯看得出經刪改，雖然如此，同意仍有其他判刑選項。

案情透露，被告申請於2022年7月4日放病假，並向上司提交一張看來是政府醫生發出的醫生紙副本。當被要求交正本核實時，她稱已遺失，其後補交一張看來是私家醫生發出的醫生紙正本。廉署調查後發現，該兩名醫生當日均無替被告診症，兩張醫生紙均不是由他們發出。