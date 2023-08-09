郵輪碼頭增的士免費巴　旅客讚有改善　的士司機呻要等客「下次唔入嚟」 (11:34)

郵輪碼頭今日起有特別巴士路線22R不停站免費來往郵輪碼頭及啟德港鐵站，並增設3條免費穿梭巴士線，亦會讓的士業界實時了解碼頭的士需求，加強碼頭的士載客服務。到達郵輪碼頭載客的士可獲派發價值50元的石油氣現金券，至今早約10時25分派畢。

本報記者今早到現場觀察，早上約9時有郵輪泊岸，9時前已有逾30輛的士到場候客，另有逾10名城巴職員引導旅客乘免費接駁巴士22R，班次6分鐘一班，亦有小巴及免費穿梭巴士，今早旅客大致無需候車。疫情前曾乘坐郵輪的港人葉女士表示，當時的士「排長龍」，故決定乘搭專線小巴到附近的地鐵站，惟仍需等候至少半小時才有小巴。她指，今日的士及免費巴士均增加，變成「車等人」，認為情况有改善。的士司機莫先生就表示，得知碼頭營運商會派發50元石油氣現金券，但他強調並非貪圖現金券才到碼頭載客，只是「過嚟睇吓情况係點」。他指，由於碼頭有大量的士「等客」，故等候約一小時仍未成功載客，笑言「下次唔入嚟喇，派50（石油氣現金券）都唔入」。

旅遊事務專員沈鳳君表示，截至今日10時半，共開出10班別巴士路線22R，接載260名乘客；增設的3條免費穿梭巴士共開出8班車，其中去尖沙咀、西九文化區、高鐵站的車共接載53人，開往金鐘港鐵站的接載44人，開往旺角染布坊街的則17人。

楊潤雄到場視察時與的士司機交流，又一度協助乘客搬行李。他表示，原有的交通配套在過往數月大致可滿足郵輪旅客的交通需求，但上周六抵港郵輪規模較大，故即使已有準備，旅客的交通選擇與交通服務仍有落差，尤其的士輪候時間較長，因此今次增加交通選擇。楊表示，未來陸續有郵輪停泊本港，會持續檢視措施成效，以及旅客反應，當局亦一直與的士台保持溝通，例如當近七至八成旅客離開碼頭後，便會透過的士台提醒的士司機毋須再前往碼頭。他坦言無法保證每一輛的士到場時均可載客，因此向的士司機提供加氣券作為資助。

至於郵輪碼頭餐廳等商舖營運情况，楊潤雄指郵輪碼頭的目標主要用作郵輪旅客上落用途，而非變成商場，但長遠會研究郵輪碼頭在整個啟德發展中的定位。