明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

郵輪碼頭增的士免費巴　旅客讚有改善　的士司機呻要等客「下次唔入嚟」 (11:34)

針對啟德郵輪碼頭交通配套問題，政府決定今（9日）起實施5項措施以疏導乘客。文化體育及旅遊局長楊潤雄及旅遊事務專員沈鳳君早上到場視察，並與的士司機交流。楊潤雄認為，新安排實施後交通大致暢順，未來會適時微調措施，提及下周將與政務司副司長卓永興開會檢討，並指本月19日將有一艘大型郵輪停泊碼頭，冀新措施有幫助。有的士司機則不滿到場後等客時間太長，「下次唔入嚟喇，派50（石油氣現金券）都唔入」。

郵輪碼頭今日起有特別巴士路線22R不停站免費來往郵輪碼頭及啟德港鐵站，並增設3條免費穿梭巴士線，亦會讓的士業界實時了解碼頭的士需求，加強碼頭的士載客服務。到達郵輪碼頭載客的士可獲派發價值50元的石油氣現金券，至今早約10時25分派畢。

本報記者今早到現場觀察，早上約9時有郵輪泊岸，9時前已有逾30輛的士到場候客，另有逾10名城巴職員引導旅客乘免費接駁巴士22R，班次6分鐘一班，亦有小巴及免費穿梭巴士，今早旅客大致無需候車。疫情前曾乘坐郵輪的港人葉女士表示，當時的士「排長龍」，故決定乘搭專線小巴到附近的地鐵站，惟仍需等候至少半小時才有小巴。她指，今日的士及免費巴士均增加，變成「車等人」，認為情况有改善。的士司機莫先生就表示，得知碼頭營運商會派發50元石油氣現金券，但他強調並非貪圖現金券才到碼頭載客，只是「過嚟睇吓情况係點」。他指，由於碼頭有大量的士「等客」，故等候約一小時仍未成功載客，笑言「下次唔入嚟喇，派50（石油氣現金券）都唔入」。

旅遊事務專員沈鳳君表示，截至今日10時半，共開出10班別巴士路線22R，接載260名乘客；增設的3條免費穿梭巴士共開出8班車，其中去尖沙咀、西九文化區、高鐵站的車共接載53人，開往金鐘港鐵站的接載44人，開往旺角染布坊街的則17人。

楊潤雄到場視察時與的士司機交流，又一度協助乘客搬行李。他表示，原有的交通配套在過往數月大致可滿足郵輪旅客的交通需求，但上周六抵港郵輪規模較大，故即使已有準備，旅客的交通選擇與交通服務仍有落差，尤其的士輪候時間較長，因此今次增加交通選擇。楊表示，未來陸續有郵輪停泊本港，會持續檢視措施成效，以及旅客反應，當局亦一直與的士台保持溝通，例如當近七至八成旅客離開碼頭後，便會透過的士台提醒的士司機毋須再前往碼頭。他坦言無法保證每一輛的士到場時均可載客，因此向的士司機提供加氣券作為資助。

至於郵輪碼頭餐廳等商舖營運情况，楊潤雄指郵輪碼頭的目標主要用作郵輪旅客上落用途，而非變成商場，但長遠會研究郵輪碼頭在整個啟德發展中的定位。

相關字詞﹕編輯推介 郵輪碼頭

上 / 下一篇新聞