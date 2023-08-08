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啟德郵輪碼頭交通差挨轟 政府推5措施 設免費巴士接載郵輪客 (22:53)

繼上周五有郵輪停泊啟德郵輪碼頭，大批登岸旅客輪候巴士及的士，不少人投訴碼頭交通不便。政府指，政務司副司長卓永興已於今（8日）主持跨部門會議，以加強協調統籌，改善郵輪碼頭的交通接駁。會議決定由明日起，實施5項措施以疏導乘客，包括安排特別巴士路線22R免費來往郵輪碼頭及啟德港鐵站、增設3條免費穿梭巴士路線以接駁郵輪碼頭及熱門旅遊景點、讓的士業界實時了解碼頭的的士需求情況、加強碼頭的士載客服務，及預先向旅客發放實用資訊。

政府指，由明日起，將在郵輪靠岸期間在啟德郵輪碼頭實施5項措施疏導乘客，包括安排一條特別巴士路線22R，提供免費服務來往郵輪碼頭及啟德港鐵站，預計明日特別巴士服務可服務約2100人次。另外，當局會增設3條免費穿梭巴士路線服務，接駁郵輪碼頭及熱門旅遊地點，包括尖沙咀天星碼頭、西九龍文化區及九龍港鐵站，及金鐘港鐵站等。

此外，碼頭營運商亦會透過與的士業界設立的即時通訊平台，更緊密地向的士業界發放信息，包括乘客上岸時間及實時候車情況。營運商亦會在郵輪乘客落船期間，向每部到達啟德郵輪碼頭載客之的士，派發價值50元的石油氣現金券，以增加的士司機的誘因。

同時，營運商亦會透過郵輪公司，預先向旅客發放實用資訊，包括上述額外巴士服務和如何以手機應用程式安裝八達通，方便旅客乘車或消費。

相關字詞﹕啟德郵輪碼頭 郵輪

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