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女售貨員兩年涉洗9億黑錢被捕 (20:48)

海關財富調查科經過約半年調查，今日（8日）拘捕一名39歲、報稱售貨員的女子，涉嫌從2021年1月至今年5月，在6間不同銀行開設13個公司戶口，處理接近1800宗巨額可疑交易，清洗約9億港元黑錢。女子獲准保釋候查。

海關早於今年初根據情報鎖定該名女子，發現她從2021年初已經開設兩間公司，自己擔任唯一董事。兩間公司報稱從事進出口貿易，但涉及的業務空泛，包括電子產品、服裝、傢俬等等，部分公司業務重複，引起海關人員懷疑。關員調查後發現公司報稱地址沒有相關公司營業，亦沒有報關記錄，懷疑是空殼公司。被捕人利用這兩間空殼公司，在6間不同銀行開設13個公司戶口，開戶之後頻繁進行大額交易，牽涉超過600個第三方公司戶口，進行約1800宗交易，收取9億元。

海關財富調查科調查主任伍思齊表示，被捕人主要利用「快入快出」及「掉頭式交易」這兩種常見洗黑錢手法，將金錢重複轉入轉出，例如其中一個戶口在一日內收取16筆總數超過1300萬元的款項，同一日就全數轉走；部分資金存入被捕人戶口，幾天後就轉回原本戶口。被捕人任職售貨員，月入只有一萬多元，其銀行交易狀況與財務狀況不相稱，亦未能提供相關文件，令海關相信涉案人有份洗黑錢。海關初步調查，被捕人每次獲得的報酬約為數千至一萬港元不等。海關呼籲市民，不論有沒有報酬，都不要借戶口給予他人。

相關字詞﹕洗黑錢

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