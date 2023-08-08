洪水橋擬以路面巴士或無軌電車代高架　運輸署稱或予路面優先權 (19:07)

屯門區議會副主席黄丹晴有份出席會議，他在會後向本報形容，土拓署及運輸署代表不論在設計及速度上均未能說服一眾區議員路面模式屬較佳方案。黃指，運輸署認為將來無軌電車或有優先路權便可解決擠塞問題，惟現時區內塞車正正因交通燈號需遷就輕鐵造成，車龍長達兩個輕鐵站距離，憂無軌電車「根本只係膠轆嘅輕鐵」，會重蹈覆轍輕鐵引致的交通問題。

黃引述土拓署於會上回應，稱繁忙路口會以分層分隔形式疏導交通，只會在非繁忙路段共用道路，相信有有足夠容量，系統毋須與其他交通工具爭路；黃說，認同如系統部分路段可架空或可改善爭路，但認為需時觀察最終詳細設計。

另外，綠色運輸系統走線建議全長約16公里，黃引述土拓署於會上透露，走線初步分為3段路線，第一段路線為輕鐵泥圍站至流浮山，預計行車時間需要約22分鐘。黃指，會上眾議員均認為速度太慢，不能接受，盼署方按意見調整設計後可再上區議會交代改善方案。