女童天瑜因醫療事故變植物人　其父上月確診患癌 (18:45)

罹患「橫紋肌肉瘤」的女童周天瑜，3年前因醫療事故而變成植物人。天瑜一家近日再度傳來噩耗，天瑜爸爸昨日（7日）晚上在facebook專頁透露自己患病，他其後向本報證實患癌，上月確診「惡性肌肉腫瘤」，並已擴散至左肺，最快8月下旬才知治療方案。作為家庭經濟支柱，他稱最擔心是無法照顧子女，但為了孩子定必會積極面對治療，猶幸天瑜情况一直穩定，女兒目前最大問題是脂肪肝、三脂甘油酸過高和骨質疏鬆，可透過飲食及營養補充品調節。
天瑜爸爸昨晚於facebook專頁撰文，稱上天又給他新考驗，可能因過去數年奔波，加上長期抑鬱情緒，「現在終於把自己身體搞垮了」，未來將要接受長期治療。他向本報稱，早於今年5月發現右手手臂腫起，起初誤以為是拉傷肌肉、沒有理會，後來逐漸腫大，經過多項檢查後終證實患癌。他引述威爾斯親王醫院腫瘤科醫生說，該腫瘤無分第幾期，只分擴散與否，又稱醫生說只有化療、電療及手術3種方法，或最快本月底覆診才確認治療方案，他另有尋求中醫治療。
天瑜爸爸說最令他掛心的是家人，包括天瑜事故後罹患抑鬱症的太太、患有自閉症的兒子，也擔心化療和電療傷身，會無法到醫院探望天瑜。他說天瑜現仍留醫瑪麗醫院兒科深切治療部，去年11月出院只是回家「度假」4天，可幸的是天瑜情况一直穩定，只有一些小毛病，他會為了家人積極抗癌，不會放棄。