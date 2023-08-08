女童天瑜因醫療事故變植物人　其父上月確診患癌 (18:45)

天瑜爸爸昨晚於facebook專頁撰文，稱上天又給他新考驗，可能因過去數年奔波，加上長期抑鬱情緒，「現在終於把自己身體搞垮了」，未來將要接受長期治療。他向本報稱，早於今年5月發現右手手臂腫起，起初誤以為是拉傷肌肉、沒有理會，後來逐漸腫大，經過多項檢查後終證實患癌。他引述威爾斯親王醫院腫瘤科醫生說，該腫瘤無分第幾期，只分擴散與否，又稱醫生說只有化療、電療及手術3種方法，或最快本月底覆診才確認治療方案，他另有尋求中醫治療。

天瑜爸爸說最令他掛心的是家人，包括天瑜事故後罹患抑鬱症的太太、患有自閉症的兒子，也擔心化療和電療傷身，會無法到醫院探望天瑜。他說天瑜現仍留醫瑪麗醫院兒科深切治療部，去年11月出院只是回家「度假」4天，可幸的是天瑜情况一直穩定，只有一些小毛病，他會為了家人積極抗癌，不會放棄。