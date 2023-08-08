紀律部隊赴加拿大參賽遇示威　兩辦及國安公署同譴責 (19:20)

政務司長陳國基今於迎接代表團返港的儀式致辭上主動提及事件，批評有關行為是企圖將國際盛事政治化及污名化，「實在令人憤慨」。他稱高度肯定紀律部隊當時臨危不亂、沉著應對，認為他們在賽事以外亦充分彰顯紀律部隊「精銳幹練」的專業。

陳國基稱部分別有用心的人士或組織，「無所不用其極」在加拿大機場、街道及賽事會場外叫囂、展示標語、追蹤及拍攝代表團的容貌，並將相關照片及影片上傳至網絡，代表「亂港勢力」仍死心不息，會透過不同場合及藉口詆譭香港紀律部隊，肆意抹黑及攻擊香港，企圖破壞香港的國際形象及繁榮穩定。他稱要認清這些勢力的「卑劣真面目」，警愓及防範挑撥離間，反對造謠抹黑，強調不能低估有關危害國安及影響香港穩定的風險。

陳國基又說，面對世界局勢加速演變，相信日後面臨的風險及挑戰會越來越多，西方及外部勢力會繼續等候機會干預、滲透及污衊抹黑一國兩制下的香港，強調要保持香港長期繁榮穩定，堅決防範大小風險是重中之重，稱紀律部隊及特區政府會緊守崗位，貫徹有法必依、執法必嚴的原則，堅決不移地保護香港及國家安全，稱任何人要搞亂香港都絕不得逞、定必以失敗告終。

駐港國安公署亦發聲明指，反中亂港分子打著民主及人權幌子，肆意抹黑污蔑以警隊為代表的香港紀律部隊的圖謀不會得逞，形容有關行為均屬「徒勞的叫囂和宣洩」，實質就是幻想讓香港再回亂局，「充分暴露出反中亂港分子的負隅頑抗心態和走向末路的掙扎。」

公署又指將「密切關注內外反中亂港分子動向」，堅定支持以警隊為代表的香港紀律部隊捍衛自身榮譽和尊嚴，始終保持高度戒備，「依法防範、制止和懲治違法活動和行為」。

港澳辦亦發聲明批評，有一小撮「反中亂港」分子借機生事，妄圖滋擾紀律部隊代表團，「喪心病狂地抹黑攻擊香港特區紀律部隊」，並肆意政治炒作，嚴厲譴責卑劣行徑和醜陋表演，認為證明香港紀律部隊是他們從事罪惡活動的「強大剋星」，以及他們對紀律部隊維護法治正義的恐慌畏懼。

港澳辦讚揚，紀律部隊溫暖親切為市民服務，亦在暴亂時刻挺身而出除暴安良，形容香港紀律部隊是「最勇敢、最無私、最值得尊敬和最可愛的人！」

中聯辦則指有「竄逃海外的反中亂港分子」及部分美西方政客和反華組織，惡意挑釁攻擊，企圖貶損香港警隊形象、抹黑國安法，「其態可厭，其心可鄙。」