新興大廈外牆石屎擊穿車頂 住戶稱石屎堆積大廈平台 (17:33)

屋宇署指，初步懷疑現場墜下的批盪屬有關承建商在修葺大廈外牆時已經移除的部分批盪，警方於大廈17樓的圍網之間發現有罅隙。

現場所見，大廈17樓外為木板搭成的臨時建築平台，下午有3名裝修工人在平台上清理，石屎碎片載滿藍色大膠桶運走。平台外圍除有包圍整棟大廈的綠色圍網，另有藍白色帆布圍封，惟帆布被𠝹開，露出破洞。在場工作的工人估計，石屎從高處墮下撞到平台，再反彈經帆布破損位置擊破外層綠色圍網，直墮巴士車頂，工人現正補上第二層帆布。

17樓住客楊小姐所住單位面向彌敦道，一開窗就是該建築平台及圍網。她表示，裝修已持續近大半年，近來施工頻密，上周起「石屎跌落嚟（平台）都冇執」，昨（7日）下午仍見大量石屎堆積平台，最大面積約近手掌般大，大部分約為雞蛋般大，至今日（8日）下午開窗則已被清理，惟未知是事發前或後清理。她稱事發時自己外出，今早10時許有警員到該層調查。

她說，裝修以來不能開窗，只可開冷氣，又不斷有蚊、曱甴、老鼠出現，木板滴水引來木蝨，「咬到成身都係」，而裝修嘈音令人日間無法入睡。她稱，已在該大廈居住約3至4年，坦言對大廈安全感害怕，「梗係擔心啦，唔擔心都唔會搬啦」，正另覓處所。

鄰近服裝店店員表示，未有目擊到事發情況，但認為「都冇得驚」、「自己小心啲」。

工程師學會前會長卜國明指，由於今年天氣炎熱且多雨，令石屎剝落的機會增加。他建議業主應主動跟進舊樓檢驗。工程師學會會長李志康則指，認為日後可應用科技檢查舊樓，並會建議政府於新一屆的《施政報告》中推出高科技檢驗舊樓。