暴動罪脫須重審　陳虹秀擬就決定上訴終院 (16:03)

今應訊的被告為賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及陳虹秀。代表陳虹秀的大律師吳宗鑾透露已去信上訴庭，就裁決結果申請上訴至終審法院，因此望擱置區院的程序，否則法庭可考慮押後，以待辯方索取法律意見，另外3名被告沒有反對。

控方的立場則是希望法庭今天能排期聆訊，庭上無補充陳辭。法官高勁修表示，法庭難以預視案件往後的進展，因此排期「無任何表示」，不等於等待終院上訴成功與否，或接受控方提議，只是考慮案件「無論如何都要繼續」。

律政司原本亦就涉及8．31灣仔暴動案及10．1灣仔串謀暴動案的其餘9人提出上訴，但因該9人已離港，未有妥善送達文件，因此上訴撤銷。上訴庭於判辭指出，上訴理據強而有力，如非出現程序遺漏，必然會批准上訴得直。而得直4人的原審法律上犯錯「有悖常理」，裁定陳表證不成立是「言之尚早」。