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涉清洗逾億元騙案得益　警拘7人包括外傭 (15:00)

警方昨（7日）以涉嫌串謀洗黑錢拘捕共7名本地及外籍人士，被捕人疑開設共48個傀儡戶口，再透過現金提取騙款及買賣虛擬貨幣，清洗逾1.1億元犯罪收益。被捕人年齡介乎33至45歲，當中包括外傭。

警方財富情報及調查科督察李志鵬表示，案發於去年10月至今年6月，相關詐騙犯罪得益涉及21宗本地騙案，包括投資騙案、網上求職騙案、電話騙案，共涉款1300萬元。警方隨後鎖定一個犯罪集團，發現一名骨幹成員疑利用傀儡戶口收取犯罪收益，並利用數百至數千元利益招攬他人開設銀行戶口，再要求他們交出銀行卡及密碼。犯罪集團接收騙案款項後，會經過多次轉帳逃避警方追捕，部份現金疑用作購買虛擬貨幣，以掩飾資金來源。

警方昨展開代號「義門」的行動，搜查全港多處地點，並拘捕2男5女，其中兩人屬中國籍、兩人屬菲律賓籍，另外3人為泰國籍。被捕人分別報稱為家傭、運輸工人、清潔工人，亦有人報稱無業，均正被扣查。警方又於行動中搗破犯罪集團用以儲存傀儡戶口銀行卡的倉庫，並檢獲32萬現金、多部智能電話及銀行提款卡，不排除有更多人被捕。

警方財富情報及調查科督察李志鵬提醒，洗黑錢為嚴重罪行，呼籲市民不應以任何原因租用、借出或出售銀行戶口、證券戶口、任何儲值工具戶口，以免誤墮法網。

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