入稟控旺角《哈利波特》主題餐廳侵權　華納勝訴 (14:52)

原告為華納兄弟娛樂公司，被告為在旺角經營9 3/4 Cafe的D.K.A.J Limited及四名董事程啟廉、曾朝陽、溫展揚及梁展熙。曾及梁早前與原告達成和解，餘下2名被告今日缺席審訊。網上資料顯示餐廳仍然營業中。

原告陳詞指，被告侵犯原告在港的註冊商標，包括餐廳名字對應電影中出現的9 3/4月台，餐廳於Facebook帖文更表示「一聽到分數，作為《哈利波特》粉絲，係咪好敏感呢」、菜單中出現麻瓜、海格等名字，及餐廳內有不少與哈利波特有關的家具，但未能解釋是否正版。

原告亦指，被告侵犯版權，如餐廳內展示電影場景使用的手推車、行李等，及葛來分多盾徽及霍格華茲盾徽的物品。原告要求法庭頒布一系列命令，包括被告禁止繼續侵犯商標及版權、移除所有實體及網上的侵權物品，並作賠償。最終法官裁定被告侵權及頒布相關禁制令。