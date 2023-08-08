私密影像未經同意遭上載　風雨蘭助近九成個案移除　促私隱公署積極介入 (13:28)

風雨蘭在2021年4月至本年3月，為171宗求助個案提供私密影像下架支援，超過七成求助人為女性，男性和不願透露性別者分別佔22.2%和6.4%。逾四成求助人與侵犯人相識，包括親密伴侶、網友，三成人不知道對方身分。

個案涉及的1342項私密影像內容中，42%遭發布至色情網站上，其次為社交媒體（25%）和搜尋引擎（22.7%）。其中色情網站下架成效不足八成，內容農場和社交媒體分別為90%和94.3%。風雨蘭資深倡議主任簡敏棋表示，色情網站營運商對於相關問題意識薄弱，少有制定針對未經同意發布私密影像的規定，亦有部分網站拒絕或未能聯繫。她亦指，社交平台Telegram內的影像性暴力內容氾濫，而且會經内容農場網站連結發布，散播至多個群組，增加下架難度，平台亦未能有效回應和處理下架要求。

簡敏棋表示，不少個案考慮向個人私隱專員公署求助，但若發布私密影像時未涉名字和電話等資料，即使涉及容貌亦難以按相關私隱法例跟進。不過，她亦指出，曾有求助人稱獲公署受理個案，認為反映私隱專員公署處理方法不一，促請私隱專員公署進一步檢視私密影像如何可被定義為個人資料，並以更積極的方式協助受害人處理事件。