認跳上輕鐵車頂及攀上天秤　網紅「唐狗」與另一男子認罪判社服令 (13:15)

被告分別是報稱送貨員唐卓賢（24歲，綽號「唐狗」）及維修技術員李兆亨（24歲）。

辯方指，2名被告的感化報告正面，報告稱他們本性善良，因一時魯莽干犯是次罪行，輕視行為的影響，並已深切反省。報告又指2名被告均沒傷人意圖，亦非作奸犯科，加上他們於案法後分別積極宣揚正確的街頭健身及飛躍道行為，相信經司法程序後，他們日後會更小心謹慎行事，故認為2名被告適合判處社會服務令。

屈官判刑指，唐在案中參與程度最高，屬領導角色，而他身為飛躍道教練沒有以身作則，因此必須為其言行負責，考慮唐犯案後表達真誠悔意，判其4項控罪各處120小時社會服務令，同期執行。

至於另一被告李兆亨，屈官考慮他承認2項「故意危害安全的罪行」，而李並無刑事定罪紀錄，故判處2項控罪各80小時社會服務令。同案另涉在城門河划艇的3男，早前已各被判罰款2000元。

唐與李被控於去年12月22日在屯門市中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間、及鳳地輕鐵站與兆康輕鐵站之間，故意地跳上一架行駛中的列車頂部，危害或相當可能危害乘客安全。「唐狗」另涉於去年12月31日，在香港九龍尖沙咀中間道11號的一個工地，沒有許可而遙控駕駛無人機，在限制飛行區內飛行。唐又於1月5日，在沙田城門河道末獲海事處處長允許，以船長身份在一艘本地船隻進入城門河道限制區域。