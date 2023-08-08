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內地旅客旺角警署外遇襲　27歲男認非法集結還押候判 (13:12)

2019年9月2日，大批示威者在旺角警署外聚集，一名來港旅遊的內地男子表示「我中國來的」、「這裡是中國香港」，遭群眾包圍及拳打腳踢。事隔近三年，涉事的27歲保險經紀被控非法集結罪，他今早（8日）在西九龍裁判法院認罪。署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至8月29日判刑，以待索閱背景報告，其間須繼續還押。

被告葉子健（27歲）承認在旺角通菜街230號外參與非法集結。辯方指出，被告承認有份施襲，不爭議本案涉及暴力，他明白案件嚴重及會面臨即時監禁，冀索取背景報告。辯方透露，被告有自殺傾向，曾還押小欖精神病治療中心。

案情指，當日傍晚約百人在旺角警署附近聚集，晚上11時許，操普通話、孭着背包的男子董博宣從金都商場沿彌敦道步行回家遇上堵路，他遭一名女子以手機拍攝，要求他叫政治口號，多名示威者亦跟隨董。當董走到運動場道時，他被人抓住肩膀和責罵。現場群眾包圍並向董叫罵，繼而有人踢董。身穿淺藍色上衣、沒佩戴口罩的被告上前加入施襲，對董拳打腳踢。

當晚有警長收看新聞直播後，到場認出被告曾襲擊受害人。被告遭截停時一度激烈掙扎，抓住警長的警棍，最終被捕。被告在警誡下保持緘默。受害的董前往醫院檢驗後，發現其面部瘀傷、頸部擦傷、右手肘疼痛及瘀傷等。庭上播放事發片段，有人指董打記者及向董叫「平反六四」，董曾拍攝在場人士，又稱「我在中國的土地上，想幹甚麼就幹甚麼。」

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

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