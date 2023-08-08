涉非法藏槍及子彈囚8年　銀行職員上訴後獲減刑3年 (12:54)

獲減刑3年的上訴人陳立明（40歲）聞判一刻表現驚訝，散庭後向旁聽親友雙手舉起大拇指。

高院法官李素蘭去年1月以12年為量刑起點，連同認罪扣減後判上訴人囚8年。代表上訴人的大律師劉偉聰今陳辭指，建議上訴庭改為採納8至10年的量刑起點，爭議案中有證據顯示上訴人在2020年頭完成為期兩個月的槍械課程，取得槍會的證書，其母親的求情信亦提到上訴人自幼是「槍癡」，惟不獲原審法官接納，亦沒有充分解釋理由。

律政司一方則指，上訴人從各地搜購槍械配件自行組裝，明顯是為避開警方偵查，反映他有非法意圖，即使上訴人是「槍癡」，亦應循合法途徑取槍牌，除非上訴庭認為原審法官犯錯，否則毋須干預判刑；惟律政司一方在上訴庭法官詢問下確認，案中無證據顯示上訴人有無牌管有槍械以外的其他非法意圖，亦同意若法庭接納上訴人是「槍癡」，便應調低量刑起點至10年。