明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

調查指逾半受訪清潔工曾一年內因工受傷　怕影響生計未敢求醫 (12:43)

一項關於清潔工人身體勞損和工作狀况的調查發現，調查亦發現有51.7%受訪工人過往一年曾因工受傷，最常見原因為被垃圾割傷，其次則為搬運垃圾時受傷；另外，有85.6%的受訪者每天工作8小時或以上，81.7%每周僅得一天休息。

關注草根生活聯盟上月中訪問210個旺角及深水埗的清潔工人，了解工人身體勞損、工作狀况及獲得的醫療支援，當中近九成受訪清潔工人過往一年曾受工作引發的身體疼痛影響，當中有逾五成人未有求醫，主要因為工作太忙未有時間，其次為費用昂貴，亦有七成受訪者因害怕沒有收入，故在身體不適時仍繼續工作。

調查亦發現，86.7%受訪者曾長期感到身體疲勞、酸痛或關節活動受限，98.9%受訪工人相信相關身體狀况與工作有關，逾半則稱情况已持續多於一年。身體出現勞損的工人中，有43.9%受訪者指雙膝有勞損痛症，42.8%受訪工人手肘或前臂勞損，最大影響為容易疲倦，其次為影響睡眠質素。

70歲清潔工人成哥日間在康文署轄下遊樂場工作，晚間則受聘於食環署，靠搬運垃圾維持生計，每天工作逾13小時，雙膝關節勞損及骨質疏鬆，早於2014年已求診，至今仍未能獲排期做手術，期望可盡快獲得治療。

關注草根生活聯盟組織幹事許垣桓建議，政府應擴大流動醫療車的服務範圍，方便清潔工人求診，亦應主動接觸清潔工人加強其健康意識；另亦應教導公眾妥善處理垃圾，減少工人被垃圾鎅傷，同時容許清潔工人免醫生紙直接接受物理治療，減少等候時間。

相關字詞﹕編輯推介 清潔工人 關注草根生活聯盟 身體

上 / 下一篇新聞