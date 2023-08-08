調查指逾半受訪清潔工曾一年內因工受傷　怕影響生計未敢求醫 (12:43)

關注草根生活聯盟上月中訪問210個旺角及深水埗的清潔工人，了解工人身體勞損、工作狀况及獲得的醫療支援，當中近九成受訪清潔工人過往一年曾受工作引發的身體疼痛影響，當中有逾五成人未有求醫，主要因為工作太忙未有時間，其次為費用昂貴，亦有七成受訪者因害怕沒有收入，故在身體不適時仍繼續工作。

調查亦發現，86.7%受訪者曾長期感到身體疲勞、酸痛或關節活動受限，98.9%受訪工人相信相關身體狀况與工作有關，逾半則稱情况已持續多於一年。身體出現勞損的工人中，有43.9%受訪者指雙膝有勞損痛症，42.8%受訪工人手肘或前臂勞損，最大影響為容易疲倦，其次為影響睡眠質素。

70歲清潔工人成哥日間在康文署轄下遊樂場工作，晚間則受聘於食環署，靠搬運垃圾維持生計，每天工作逾13小時，雙膝關節勞損及骨質疏鬆，早於2014年已求診，至今仍未能獲排期做手術，期望可盡快獲得治療。

關注草根生活聯盟組織幹事許垣桓建議，政府應擴大流動醫療車的服務範圍，方便清潔工人求診，亦應主動接觸清潔工人加強其健康意識；另亦應教導公眾妥善處理垃圾，減少工人被垃圾鎅傷，同時容許清潔工人免醫生紙直接接受物理治療，減少等候時間。