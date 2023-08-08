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議員發聲促律政司上訴《願榮光》禁令案　湯家驊指向法庭施壓不可取籲克制 (12:03)

高等法院早前拒絕就禁止傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》批出臨時禁制令，律政司昨稱已呈交上訴許可申請。對於早前有多名建制派立法會議員於網上要求律政司上訴，行會成員、資深大律師湯家驊認為有關做法會向法庭施加壓力，在法治社會中不可取，希望議員明白及克制。至於有議員提出要研究司法改革，湯家驊亦不認同，「你贏咗官司就覺得OK，輸咗就話要改革；討論司法改革可以，但唔係呢啲情况之下。」

湯家驊今早於商台《在晴朗的一天出發》中表示，以律師角度來說，各界應尊重司法獨立、對司法系統有信心，在司法程序期間應避免向法庭施壓，「我覺得我哋係以理服眾，就唔係靠大聲或者多人。」他又說，世界上沒有最完美的司法制度，要透過不斷改革去完善，但不應該視乎官司輸贏去考慮是否改革。

湯家驊又說，初審法官判詞的重點是質疑禁制令的作用，又認為執行程序或與《港區國安法》的檢控程序有衝突；如要推翻裁決，就要證明法官在法律觀點或事實上有錯誤或忽略。不過他亦指出，即使上訴庭認為初審法官有法律或事實上錯誤，決定仍有可能與原審一致。

至於有建議提及政府可按《港區國安法》第43條採取禁制行動，湯家驊稱屬可行方案，但要透過立法程序或制定附屬法例處理，認為向法庭申請禁制令屬較直接及快速的方法，又稱如果政府有一定把握，應該竭盡所能上訴，履行維護國家安全的責任。

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