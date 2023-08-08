何珮珊稱海關會嚴查「軟對抗」物品入境　維護政治及國家安全 (11:54)

何珮珊又指出，現今世界「逆全球化」思潮抬頭，單邊主義及保護主義擴張，香港更要「站起來、走出去」，說好中國故事和香港故事，及「一國兩制」的成功故事。何亦指，海關會以打擊毒品、商品及槍支武器走私為維持社會穩定和經濟安全的標誌性舉措。

何在文中提及在通關後參加世界海關組織亞太區首腦會議，並獲提名為下任副主席。她亦在文中提及海關針對本港與內地通關的人手部署及在通關後打擊水貨活動。海關也針對機管局在東莞「香港國際機場物流園」處理的「海空聯運」貨物制訂新的清關程序，冀促進物流對接。

另外，何珮珊亦指，正與珠海市政府及內地海關推展「空陸鮮活食品快線」先導計劃，冀建立一個以大灣區西部為中心的鮮活食品產業鏈，並逐步輻射至大灣區以外其他地區，並將研究推展「跨境一鎖」至其他毗鄰廣東的省份，以減少同一批貨物在兩地入境及出境時重複檢查的機會，同時爭取在今年內落實更多「香港認可經濟營運商計劃」互認安排，包括「一帶一路」沿線國家，並會推進「智慧海關」建設。