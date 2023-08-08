九巴途經旺角新興大廈遭石屎擊穿車頂　無人受傷　警拘工程負責人 (16:03)

屋宇署指，初步懷疑現場墜下的批盪屬有關承建商在修葺大廈外牆時已經移除的部分批盪。屋宇署會就事件進行調查，如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動 ，包括對違反法例規定的人士/註冊承建商提出檢控及／或採取紀律處分。

警方接報到場調查，有警員徒手爬上棚架視察車頂，確認車頂未有其他石屎，地面則有石屎碎片。其後警方刑事調查隊及屋宇署人員均到場視察，以確認石屎剝落的位置。九巴職員圍封前後共三個巴士站。

據悉，涉事巴士為30X號，當時已埋站，正處理輪椅客上落。根據讀者提供的照片所見，石屎穿過車頂，散落於上層車廂。消息指，車頂損毁位置約30乘30厘米，事發時上層乘客不多，石屎擊中的座位當時並無人坐。事件中沒有人受傷，事故原因仍在調查。

涉事新興大廈7月29日亦曾有石屎從一樓簷蓬底塌下，當日有工人搭棚圍封簷篷底。至於整棟大廈現亦正搭棚並有綠色圍網包圍，大廈升降機大堂貼有多張與維修相關的告示，包括4月26日市建局提醒申請「樓宇更新大行動」資助最後限期、5月24日拍攝的外牆破損情況，另有通告顯示法團將於8月15日開會討論驗窗及工程等事宜。