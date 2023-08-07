初選案｜鄒家成：有「政棍」明知無可能卻主張「35+」　另有人明知當權者不容仍堅持 (18:57)

對於訪問提及「攬炒」字眼，鄒家成供稱「攬炒」是側重自我犧牲的態度，他主張在2020年初選延續「攬炒」，即是議會內寸土必爭及不惜犧牲來阻止惡法。鄒認為「攬炒」從來不是禁忌，亦是常見，例如勞工向資方爭取改善工作待遇不果就會罷工，當有權勢者打壓無權勢者，後者反抗就會形成「攬炒」。鄒指出，「攬炒」目的是拉近彼此政治勢力，為和談帶來可能。

鄒又指，「35+」計劃代表組織者的議席目標，而他和另兩名被告發起聲明不以「35+」作前提，亦非鄒的目標，聲明亦沒提倡「無差別」否決。鄒表示，三名發起人都不相信「35+」，聲明旨在展現抗爭意志，鄒強調不知道其他人簽署聲明的動機。

早前有被告供稱不信「35+」，法官李運騰關注，協調會議是否有人曾向戴耀廷直言「你太天真」。鄒表示沒聽過，他認為表面上主張「35+」有可能，並持積極態度者可分為三類，第一類人明知「35+」無可能但不斷提倡，令人以為會「民主降臨」，鄒當時形容他們是「販賣假希望」的「政棍」；第二類人則真正認為「35+」有可能，屬帶有一絲希望和一點天真的理想主義者；第三類人則認為「35+」無可能，但有政治勇氣和承擔，令外界知道當權者不容民主派「35+」，並藉初選撕破假象。李官聞言稱，鄒是否屬於第三類人，鄒表示他是第四類人，庭上傳來笑聲，李官其後一度打斷鄒。聆訊明（8日）續。