涉盜啟德體育園地盤電纜及工具共值130萬元　警拘三名地盤散工 (17:55)

警方留意到啟德體育園地盤有電纜、財物及建築工具不翼而飛，發現有盜竊集團參與其中。重案組第一隊主管督察馮柏羲指，警方去年五月起接獲31宗針對啟德體育園地盤盜竊案，經翻查閉路電視及行車紀錄儀，鎖定一個於涉事地盤工作、以散工為骨幹的犯罪集團，相信他們牽涉至少10宗地盤盜竊案。

馮柏羲稱，團伙開工時會於不同地方偷取失物，其後收藏於電表房及雜物房，待周末人流較少時將失物運走再轉售圖利，當中失物包括涉款近100萬的電纜及工程工具。警方昨觀察到三名男子推住兩架裝滿尼龍袋的手推車離開車盤，形迹可疑，遂上前截停，並於車上檢獲232支經裁剪的電纜，每支約半米至一米長，總值約35萬。同時，警方又於被捕人身上搜獲鎅刀、捲尺及手套等工具。警方透露，被捕三人為本地男子，年齡介乎28至38歲，報稱地盤散工，正被扣留調查。

警方呼籲地盤及建築公司加強地盤保安設施，包括安裝防盜系統及高清閉路電視，以免賊人有機可乘；又重申盜竊是嚴重罪行，一經定罪可判監十年。