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被指無修葺致樓下單位漏水　林鄭競選辦副主任潘德鄰遭入稟索償 (17:35)

黃埔花園一個單位的女業主上周五（4日）入稟區域法院，控告前特首林鄭月娥的競選辦副主任、骨科醫生潘德鄰，指單位天花去年初漏水，更驗出尿液，惟住樓上的潘一直無視或拖延修葺要求，最終浴室部分天花剝落，亦影響單位供電。女業主指潘違反屋苑公契，對她造成不便、不適、煩擾等，要求對方作出損害及懲罰性賠償。

原告為周芝依，被告為潘德鄰。入稟狀指，二人同為黃埔花園居民，被告居於原告樓上的單位。原告於2022年2月發現次浴室的天花有滲水迹象，遂透過屋苑管理處通知被告，惟5月發現問題惡化，受影響範圍擴大至主浴室。管理處人員繼而通報政府部門。

隨後屋宇署及食環署人員分別到二人單位檢查，被告表示次浴室用來存放雜物，而物品堆壓難以入內，最終檢查未能成事。入稟狀續指，及至9月原告的次浴室、睡房、客廳和廚房的電力出現短路，情況愈趨頻繁，需駁線供電。多番交涉下，被告重申次浴室為儲物房，拒絕搬走物品，只允許檢查主浴室。

報告揭示水從被告主浴室的樓板滲入，物業檢驗公司進一步發現成因包括該浴室的供水及排水系統、牆壁等出現異常，液體中更驗出微量尿液，而建築及測量公司則分析是被告次浴室的淋浴間所致。

此期間原告主浴室天花部分石膏剝落，單位一半範圍停電，妨擾通知列明被告須於今年6月前維修妥，但原告天花的濕度仍達90%。此外，被告曾聘用其無水管牌照的親戚維修，他弄損主鹹水管，導致原告單位的水一度如同「瀑布」般湧出。

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