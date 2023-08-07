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政府研擴醫療券內地使用範圍　高永文料有質量管理惟非特區政府直接監管 (15:54)

政府正研究擴大長者醫療券在內地使用範圍，前食物及衛生局長、大灣區醫療專業發展協會榮譽會長高永文今日（7日）出席該會活動時稱，既然政府逐步擴大醫療券範圍，先擴至港式管理或由港人參與管理的醫療機構是沒有問題，而「港澳藥械通」亦是採取類似條件考慮哪些內地醫院可參與。至於規管問題，他相信日後將設醫療質量管理，惟不會由特區政府直接監管可使用醫療券的內地醫療機構，如同政府亦不能監管港大深圳醫院。

政府正就新一份《施政報告》進行諮詢。身兼行政會議成員的高永文稱，目前有約30名本港醫生正申請在內地執業，約半為普通科或家庭醫生，其中一個申請條件是醫生須於2002年前取得本港專科資格，才可在內地永久執業，他建議放寬有關條件至容許2002年後獲專科者也可申請，讓更多本港醫生可回內地執業。

至於在大灣區使用港澳註冊藥物及醫療器械的「港澳藥械通」，高永文稱據其了解至今共19間大灣區醫院可申請藥械通，獲批使用逾20種藥物。他稱現時內地要求有關藥物是有緊急需要才可申請，建議取消有關規定，令其他如紓緩痛症的藥物均可獲批在內地使用，並增加可申請藥械通的醫院數量。

一同出席活動的立法會醫衛界議員林哲玄稱，得悉醫管局正積極考慮跨境在內地採購醫療服務，以作公私營協作。他建議以罕見疾病的藥物作試點，因不少內地研發罕病藥價錢較相宜，可考慮採購，其次再考慮採購內地手術服務如置換關節等。

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