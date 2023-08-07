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廉署調查主任等3人認危駕　判社服令及停牌半年 (15:45)

38歲廉署調查主任與另外3男於去年2月，在大帽山駕駛跑車高速行駛被捕，4人早前承認作為交替控罪的危險駕駛等16罪，賽車罪獲撤銷，一人判罰款3300元，另3人則押後至今（7日）於粉嶺裁判法院處理判刑。裁判官斥被告自私、漠視其他道路使用者的安全，而廉署主任作為執法人員更知法犯法，但考慮各人有良好背景、已認罪知錯，判處100至180小時社會服務令，罰款1500至3600元及停牌半年。

暫委裁判官馮念偉今判廉署調查主任林志成（38歲）180小時社服令、罰款3600元。地產代理羅俊明（46歲）判處100小時社服令及罰款1500元、香港快運人事顧問陳頌南（43歲）則判處100小時社服令及罰款2200元，3人另須停牌半年及完成駕駛改進課程。

馮官判刑時指，雖然被告承認的是危險駕駛罪而非賽車罪，但仍須考慮案發時牽涉多於一輛汽車，必定比只涉單一汽車危險。各被告在夜間重複駕駛有許多彎位的車路，漠視了發生事故的可能性，囂張地展示駕駛技術，使其他道路使用者處於危險之中，是自私、危險的駕駛態度，沒有發生意外僅屬僥倖。

馮官續指，林志成身為執法人員，「知法犯法、罪加一等」，但考慮各被告沒有交通定罪紀錄，首被告更無定額罰款紀錄，各人適時認罪，有真誠悔意，家庭背景良好，認為社服令合適，足以懲罰被告，終判處100至180小時社服令。

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