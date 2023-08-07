廉署調查主任等3人認危駕　判社服令及停牌半年 (15:45)

暫委裁判官馮念偉今判廉署調查主任林志成（38歲）180小時社服令、罰款3600元。地產代理羅俊明（46歲）判處100小時社服令及罰款1500元、香港快運人事顧問陳頌南（43歲）則判處100小時社服令及罰款2200元，3人另須停牌半年及完成駕駛改進課程。

馮官判刑時指，雖然被告承認的是危險駕駛罪而非賽車罪，但仍須考慮案發時牽涉多於一輛汽車，必定比只涉單一汽車危險。各被告在夜間重複駕駛有許多彎位的車路，漠視了發生事故的可能性，囂張地展示駕駛技術，使其他道路使用者處於危險之中，是自私、危險的駕駛態度，沒有發生意外僅屬僥倖。

馮官續指，林志成身為執法人員，「知法犯法、罪加一等」，但考慮各被告沒有交通定罪紀錄，首被告更無定額罰款紀錄，各人適時認罪，有真誠悔意，家庭背景良好，認為社服令合適，足以懲罰被告，終判處100至180小時社服令。