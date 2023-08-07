浸大生涉中環「和你lunch」認暴動　官傾向減刑五分一 (13:39)

被告楊麗樺案發時17歲。案情指，當日中午12時許起，數千名示威者集結於畢打街一帶，他們架設路障和惡意破壞交通燈。警方到場設防線警告眾人離開，但不獲理會，示威者並組傘陣、惡意破壞元氣壽司和吉野家，及打碎巴士車窗和於玻璃上噴漆；被告被拍到於該巴士旁邊逗留。

約3時許警方展開驅散，至少200名示威者於畢打街與干諾道中交界集結，有人向路障投擲汽油彈，導致路障著火爆炸，閉路電視片段拍攝到被告舉手指向火堆。此外，被告亦在警方施放催淚煙後，以手勢與現場人士溝通。最終被告與他人在置地外被截停拘捕，她於警誡下表示知悉「和你lunch活動」，並前往參與。

辯方簡短求情指，被告當時與朋友一起，僅呼籲市民離開，控方則認為其涉指揮他人，罪責高於單純留守現場，但同意其參與程度不高。法官李慶年觀看相關片段後表示，「示意」較「指揮」更貼近情況，認為嚴重程度不至於中度，傾向給予五分之一減刑折扣。