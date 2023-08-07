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初選案｜審訊百日　鄒家成稱發起「墨落」為展抗爭意志無約束力 (13:38)

民主派初選案今（7日）踏入第100天審訊。被告鄒家成自辯表示，戴耀廷為免製造「DQ紅書」，決定初選參加者不必簽署文件，他視之為「導火線」，促使他和張可森、梁晃維發起「墨落無悔」聲明書。鄒家成稱，希望透過「墨落無悔」展現抗爭意志，由簽署者自行承擔「DQ」風險。法官關注聲明談及運用立法會權力，鄒家成表示不是各人在初選協調會議的共識，而是某個數量的參選人聯署之後，就會形成表面的共識。

控方將「墨落無悔」聲明定性為「關鍵文件」，聲明指各人會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決預算案，迫使特首回應「五大訴求」。鄒家成在庭上供稱，他在初選協調會議得到的信息，是各人的共識會變成一份文件；惟戴耀廷等人於2020年6月9日召開記者會，宣布不要求各人簽署文件，鄒質疑做法兒戲，亦是退縮的舉動。此外，鄒指從2016年的選舉經驗得知，取消參選資格的紅線為主張港獨，但協調會議討論沒有牽涉港獨，「所以我唔明驚啲乜嘢？」

鄒形容6月9日的記者會為「導火線」，他翌日下午聯絡同案被告張可森和梁晃維，一同討論發起「墨落無悔」聲明，以向公眾展現抗爭意志、防止有人在初選落敗後參加官方選舉，並表明各人自願承擔「DQ」風險。鄒表示，「墨落無悔」並無約束力，「佢最後反悔嘅話，其實我哋3個發起人，咩都做唔到」，最終的問責對象仍是選民。

鄒透露，張可森當時負責起草「墨落無悔」聲明，他則將否決預算案等重點結構，以Telegram信息發送予張；鄒亦將聲明私下發送予同案被告黃子悅，問黃是否有興趣簽署。法官李運騰關注，「墨落無悔」聲明提及會運用權力否決預算案，與戴耀廷撰寫的新界東初選協議文件字眼極相似，是否受到戴耀廷的影響。鄒表示，這一句是他在新東協調會議提出的動議，「未必稱得上為巧合，而係來自我嘅經驗」。

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