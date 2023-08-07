郵輪營運商再促改善啟德交通　倡加開渡輪巴士 (13:18)

班智榮又指，一直呼籲政府加強渡輪服務，以便旅客前往北角或觀塘等，並加開前往近牛頭角的渡輪線，同時考慮在碼頭附近開設酒店，供旅客入住。立法會議員楊永杰則表示，短期內可安排旅遊巴接載旅客，指現時小巴及巴士承載能力不足，單靠公共交通網絡易致「大排長龍」。

今年 約143郵輪停啟德郵輪碼頭 約疫情前八成

班智榮表示，今年143艘停泊啓德郵輪碼頭，大概屬疫前八成左右，但泊港郵輪較小，料旅客吞吐量僅約疫前四成。他認為復常速度算快，但由於郵輪公司通常提前3年編排行程，料郵輪抵港情况需至2026年才完全回復。被問及香港會否落後其他地區，班表示，北亞大部分地區的復常進度相差不大，東南亞部分國家則增速較快。

旅遊業議會主席徐王美倫在同一節目表示，業界歡迎再有郵輪計劃以香港作為母港停泊，稱若郵輪以香港作為始發地，可便利本港市民，亦可吸引周邊城市或其他地區的旅客來港上船，其間在港消費，將帶來經濟效益。