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郵輪營運商再促改善啟德交通　倡加開渡輪巴士 (13:18)

上周五有郵輪停泊啟德郵輪碼頭，大批登岸旅客輪候巴士及的士，有人投訴碼頭交通不便。環美郵輪碼頭董事總經理班智榮今（7日）在港台節目《千禧年代》上批評，「成個啟德區嘅交通網都有問題」，稱來回郵輪碼頭僅有一條行車線，加上上周五出現交通意外要封路。他又指，業界今日將與運輸署、旅遊事務署商討，冀提早落實新增巴士路線，並將附近土地改作停車場，方便本地駕車人士前往郵輪碼頭。

班智榮又指，一直呼籲政府加強渡輪服務，以便旅客前往北角或觀塘等，並加開前往近牛頭角的渡輪線，同時考慮在碼頭附近開設酒店，供旅客入住。立法會議員楊永杰則表示，短期內可安排旅遊巴接載旅客，指現時小巴及巴士承載能力不足，單靠公共交通網絡易致「大排長龍」。

今年約143郵輪停啟德郵輪碼頭 約疫情前八成

班智榮表示，今年143艘停泊啓德郵輪碼頭，大概屬疫前八成左右，但泊港郵輪較小，料旅客吞吐量僅約疫前四成。他認為復常速度算快，但由於郵輪公司通常提前3年編排行程，料郵輪抵港情况需至2026年才完全回復。被問及香港會否落後其他地區，班表示，北亞大部分地區的復常進度相差不大，東南亞部分國家則增速較快。

旅遊業議會主席徐王美倫在同一節目表示，業界歡迎再有郵輪計劃以香港作為母港停泊，稱若郵輪以香港作為始發地，可便利本港市民，亦可吸引周邊城市或其他地區的旅客來港上船，其間在港消費，將帶來經濟效益。

相關字詞﹕編輯推介 郵輪 啟德碼頭 旅議會

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