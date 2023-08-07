六旬漢涉斬傷兄長判一年醫院令　官籲親人支持 (13:05)

被告陳宗顯（現年64歲）被控於2022年4月15日，在天水圍天頌苑頌海閣某室，意圖使陳姓事主身體受嚴重傷害，並非法及惡意地傷害該事主。他原本另被控企圖謀殺，其後他承認有意圖而傷人罪，企圖謀殺罪獲存檔法庭，不予起訴。

法官李素蘭判刑指，被告退休前為工廠工人，2019年因中風而身體轉差。案發時，他妄想72歲的兄長與自己妻女有染，攜刀到事主家中斬傷對方，事主妻子力阻不果，幸好兩名鄰居入屋相助，在三人合力下才能制服被告，否則會向事主導致更嚴重傷害。

法官續指，被告事發後經醫生診斷患上抑鬱及思覺失調。由於以上醫生報告於定罪9個月前索取，故法庭一度押後判刑以待索取精神科報告以反映被告最新病况。兩份精神科報告顯示被告患抑鬱，至今仍對事主有偏執性妄想，並建議判醫院令一年。法庭認同判刑需兼顧阻嚇及被告康復，故接納精神科報告建議。