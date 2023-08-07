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中年漢涉電話滋擾法官　押後半年待另案審結 (12:12)

一名中年男子前年涉嫌以電話滋擾區院法官，被控4項不斷打電話罪。案件今（7日）在東區裁判法院提堂，控方申請將案件押後12個月，待高院審結另一宗涉被告的藐視法庭案。主任裁判官徐綺薇認為押後12個月為較長時間，故將案件押後半年，至明年3月11日再訊。

控罪指，從事廣告設計的被告陸志榮（案發時57歲），於2021年5月26日至6月21日之間，在香港無合理因由而不斷打電話給司法書記X、Y及Z，旨在對司法人員造成煩擾。據了解，被告在一個月內曾撥出一萬次電話，向一些機構索取傳真資料，再向對方提供3名司法書記的辦公室電話號碼，令他們不斷受滋擾。

控方指，被告另因電話滋擾涉及一宗於高院處理的藐視法庭案，早前他在答辯時不認罪，高院需押後至最早明年5月處理該案，因此申請將本案押後12個月處理。控方續指，該案的結果會影響本案是否繼續，故以高院的裁決先行會更適當，並善用法庭的資源及時間。

辯方反對將案件押後12個月處理，另向法庭申請押後4星期，以研究有關法律，包括案件會否涉及一案兩審。徐官指，就一案兩審之討論「言之尚早」，需待高院審結藐視法庭案，情况才會明朗。

徐官續指，案件押後12個月屬較長時間，故將案件押後半年，至明年3月11日再訊，屆時會讓控方交代案件進度。

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