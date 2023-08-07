謝展寰批日本排核污水「先決定後解說」　本港「別無選擇」加強管制 (11:47)

謝展寰指，近日聽到一個新的說法，稱現代人類社會生活免不了面對各種不同風險，如搭飛機和坐巴士亦有風險，故只要核污水處理達到一定標準，即使有風險，港府應接受、不必採取防範措施。他批評有關說法混淆「自願性的風險」和「非自願性的風險」，認為把一些別人不願意接受的風險，強加甚至轉嫁於別人，是不應該和不道德。他形容，有關做法是把垃圾掃在鄰居門口，是為自己的益處或方便，讓人不便甚至傷害他人。

他又強調，香港一直重視和日本保持良好關係，指本港在事件中是被動一方，稱如日本政府沒有核污水排海計劃，香港就毋須採取相應行動，「是否需要加強管制日本水產進口，完全是因應日本政府的單方面計劃和行動。」謝展寰指，如日本政府不改變單方面決定，把福島核污水排入大海，港府亦別無選擇，唯有採取相應措施來保護香港的食物安全和市民健康。

謝展寰又批評，日本政府在決定後才單方面解說，又將涉及多種風險元素的極大問題，描繪成單一一種輻射物的問題，難以令人信服。他認為，本港計劃收緊進口管制有根有據，提到福島海灣內一條海魚體內放射性原素「銫」含量超標180倍，反映某個環節或地方曾出現不尋常情况，惟日本政府至今沒有整全說法。他重申，將大量核污水排海的計劃是前所未有，本港有理由擔心日本政府如何保證30年的排放未會出亂子，又認為在日本本土尋找使用或處理方法，應是最受歡迎和最合情理的做法。

日本駐港總領事岡田健一昨在now新聞台節目提到，反修例事件後，日本已經對香港印象轉差，提醒香港處理日本排放核污水事件時要顧及港日關係，又指全球有150個地區對日本進口產品不設限，部分地區正撤限，但港澳及中國內地將加強限制，反問：「如果你是名日本人，你如何想？」