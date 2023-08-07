着令表現差公僕退休程序簡化　楊何蓓茵料可提升公務員士氣 (10:43)

楊何蓓茵今早於港台《千禧年代》中指出，公務員每年都會獲評核表現，可就其考績報告對上司表達意見及申述；如果有關人士長期表現欠佳，部門會先加勸喻、培訓甚至調職，若表現仍不達標，會給予「觀察期」作最後機會。她認為，公務員在各階段已有很多機會再申述，如到最後階段相信亦已累積很多評核及輔導，故即使簡化機制亦無損公平。

被問到簡化機制會否打擊士氣，楊何蓓茵說，現有機制存在很多不確定性，例如有關公務員可多次申請延長「觀察期」或申述時間，令處理時間拖長，會影響做得好的公務員，因他們要協助表現差的同事、作出補救，「如果我哋能夠迅速處理到（表現欠佳公務員），反而會令大家士氣好啲。」她又相信，新機制可吸引有志加入政府的的人士，「因為佢哋會知道，入到嚟政府佢哋有發揮嘅空間，佢唔會畀一啲表現唔好嘅同事去拖累。」

另外，本報今報道，公務員事務局上月底向公務員發出通告，規定由即時起，任何公務人員如被執法機關拘捕，須在7日內向其部門首長呈報。楊何蓓茵說，新措施的目的是處理好被捕人的工作安排，形容是維護公務水準的必要措施。她舉例指，如有關公務員涉及虐兒等的指控，但又負責幼兒工作，或會令服務對象感擔心，故當局要了解被捕人涉及的罪行，再視乎事件性質停職或調職；若被捕人最終無罪釋放，可獲發還薪金。