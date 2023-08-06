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消防及救護學院舉行開放日　設巡遊及求援示範 (14:27)

消防及救護學院今（6日）舉行開放日，不少家長帶同子女到場觀賞消防及救護車巡遊。有家長稱消防車前「打曬蛇餅」，亦有家長認為好不容易才中籤，希望開放日能加開幾天、「多啲籤」。開放日活動直至下午4時結束。

場內設有多個訓練場，在不同時段示範滅火、急流、高空拯救等；場地中央則分別於上午10時45分及下午2時45分設消防與救護車巡遊，消防車及救護車先圍繞人群駕駛一周，然後一字排開，制服人員會下車向觀眾揮手，市民亦能近距離接觸消防犬。

觀眾之一的楊生楊太說，雖然表演期間一度下雨，但制服人員仍面露笑容向他們揮手，稱表現「好專業」。他們又指身邊不少朋友想來但未有中籤，希望未來學院能多開放幾天、「多啲籤」，「唔同季節都好，𠵱家咁熱。」

現場亦有不少「打卡位」，例如市民可坐上急救醫療電單車、消防車等拍照留念；小朋友亦可體驗當「一日消防員」，並與當值消防人員合照。楊太指，稍後才會到消防車拍照，因經過時看到「打曬蛇餅」。

場內共有20個攤位，設與消防及救護知識相關的小遊戲。市民高太指今天氣氛不錯，「見好多家長帶小朋友嚟」，又指自己趁暑假帶子女外出學習有關香港的東西及時事。他們到其中一個攤位遊玩，高小朋友穿上消防制服，帶上頭盔，並模擬在昏暗的環境內，用滅火墊救火的場景。

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