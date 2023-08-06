羅淑佩指「633」分流達預期效果惟仍有空間壓抑車流　料「不同時段不同收費」實施後情況會好轉 (14:21)

羅淑佩於無綫節目《講清講楚》表示，當局於去年9月至今年1月進行了交通習慣調查，約12%駕駛私家車的受訪者表示，「不同時段不同收費」實施後會考慮轉行另一條隧道或使用公共交通工具出行，故她認為價格的確對駕駛者有影響。對於有市民形容「633」方案為「硬食」，羅淑佩指，其實市民是有選擇的，可以選乘公共交通工具。

羅淑佩表示，有人曾問她為何不可以一晚將紅隧、西隧、東隧都實施易通行，她解釋，若凌晨4至5時封閉三隧，「大家點過海呢？坐小輪？」，而且過渡期有至少逾百名承辦商人員工作，另運輸署、路政署、警務處、機電工程署人員都在不同崗位工作，相信不能一晚兼顧三條隧道。

另外，西隧今日凌晨5時起實施易通行，羅淑佩今日於facebook發文說易通行順利開通，指今次是她作為運輸署長最後一次參與易通行開通的工作，從駕駛人士最初對易通行抱着半信半疑態度，到現在大致習慣並期待可更快在更多隧道實施，感謝運輸署及易通行營辦商相關人員付出，以及路政署及機電署等支持配合。