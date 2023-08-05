紅磡工商廈塌石屎 屋宇署完成緊急維修 (21:20)

屋宇署回覆表示，在接獲警方通知後隨即派員到上址視察，發現上址私家車道路面有面積約150毫米乘100毫米石屎/批盪碎片，而上址一樓外牆及其底部仍有石屎/批盪可能鬆脫情況。經屋宇署安排，政府承建商於昨晚清除該些鬆脫石屎部分，並於今日（5日）完成在部分外牆及其底部竪設防護措施，部分車道的臨時封路安排將繼續維持。屋宇署會根據《建築物條例》向相關業主收取該緊急工程的所需費用，並會繼續跟進有關個案的維修工作，以確保公眾安全。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全，適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主有機會負上民事法律責任。

事發於昨晚近7時，紅磡民樂街18號凱旋工商中心三期停車場出入口附近外牆有石屎剝落，當時40歲李姓男工人正卸貨，其間感到背部被擊中，回頭察看，發現有約5塊石屎碎片散落地上，面積約20厘米乘10厘米。他報警求助，後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警員封鎖現場，通知相關部門及業主。現場所見，石屎簷篷有生鏽鋼筋外露，大片批盪剝落，地上有小量石屎碎片。翻查資料，凱旋工商中心三期於1983年落成，樓齡逾41年。