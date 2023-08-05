涉理大外「圍魏救趙」案暴動罪 最年輕女被告被判入教導所 (13:55)

被告何羚甄案發時17歲，現年20歲，為城市大學公共政策與政治學士課程二年級生。辯方在裁決當日要求索取教導所報告後始判刑，遭法官拒絕。其後法官稱閱畢案例後改變想法，認為索取教導所報告較謹慎和公平。

法官今日判刑時指，何初次犯案，她成為城大學生會會長後熱心服務同學及學校，並熱衷義工服務，協助為有需要的學生、長者及弱勢社群，包括在老人院舉辦活動、學科義教、 義賣籌款，義教跆拳道等。法官形容，被告有正面良好品格是無容置疑。

法官續指，案例指出若被告年介16歲至21歲而有其他合適處罰方法，法庭不得判處入獄；考慮本案暴動性質、何到場鼓勵但無直接參與暴力，及她有良好品格下，認為判處拘留性刑罰，有助她感化及對社會是有利的處置方法。法官解釋在教導所命令下，最高拘留期為3年，以及懲教處有權監管被告離開院舍後的生活，以避免其重蹈覆轍。