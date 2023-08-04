顯徑邨後山現大型帳幕及鐵籠涉霸官地　地政飭令清走　漁護檢4捕獸器 (21:00)

地政總署回覆查詢時表示，沙田地政處派員視察後，發現上述地點有政府土地被非法佔用，處方已根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)在現場張貼通告，飭令有關人士停止佔用該政府土地，並竪立告示牌提醒公眾人士不可佔用該政府土地。處方亦已安排承辦商清理有關搭建物及通知相關部門跟進有人破壞樹木及放置捕獸器等事宜。

漁護署指，前日（2日）聯同沙田地政處在大圍顯徑邨後山山坡進行聯合行動，行動中共發現4個捕獸器具，已立即將其移除。該署會繼續跟進有關案件，該署同日收到1823轉介兩宗相關投訴。

Facebook專頁「天行足跡」周二（1日）在網上發佈顯徑邨顯貴樓後山情況照片，擔心該處成「非法捕捉野生動物基地」，引起關注。本報昨日（3日）到場視察，該處距顯貴樓步行約10分鐘，並無明顯山徑及入口。其中一個區域由木製圍欄及防爬刺圍封，內有一個約高及闊1米、長2米的鐵籠，籠內有木箱，疑用作飼養動物，另有藤曼植物沿鐵籠生長，相信鐵籠已經存在一段時間。

附近樹木綁有由雨衣做成的集水器，下方為盛滿水的大型儲水桶。專頁提及曾見疑似捕獸籠，昨日則未有發現。該斜坡下方設置黑色帳篷，外邊由約一米高的膠欄及鐵線包圍。帳篷旁邊約有兩米深、由石屎建造的長方形池，池上方由數塊綠色帆布覆蓋，可經木梯抵池底，亦有燈照明。池內有行李箱、工人頭盔、尼龍繩、掃把、工具箱、卡式石油氣等不同雜物。至於池邊則有弓箭、木槌、露營防蚊吊帳、睡袋、水鞋等物品。附近樹上裝有一塊太陽能板。

現場多個設施貼上地政總署於8月2日發出的告示，飭令不合法佔用位於沙田地龍口斜坡號碼7SW-D/C1007附近的未批租土地的情況，須於本年8月7日之前停止。漁護署亦在該處張貼告示，指野生動物保護條例禁止狩獵或管有狩獵用具，違者可被罰款10萬元及監禁1年。

詳情請留意明天（5日）明報報道。