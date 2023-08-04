政府擬簡化處理表現欠佳公務員機制　減交申述程序 (18:20)

公務員事務局指，現時部門或職系啓動處理工作表現持續欠佳人員的機制後，相關人士仍有4次機會提交申述書；精簡流程後將減至在兩個主要步驟被邀請提交申述書，即發出「擬令退休通知書」時，及準備把個案提交批核當局作出最後決定前。

另外，當局亦計劃簡化機制，規定工作表現持續欠佳人員須在指明期間內，改善工作表現至可接受水平的「觀察期」，只能於特定情況下延長一次，以減少管理層因猶豫不決而拖延作出決定；同時取消部門/職系首長在「觀察期」完結後、將個案提交公務員事務局前，須先在部門內設立「獨立委員會」並尋求其意見的要求。

公務員事務局長楊何蓓茵今會見公務員中央評議會的職方代表及4個主要公務員團體代表。她說，目前機制的程序過於繁複冗長，希望在確保公平公正的原則下，改善效率和成效。她又說，隨着市民對公務員的期望不斷提高，管理人員必須及早對公務員團隊中工作表現欠佳的人員加以督導和輔助；對於工作表現持續欠佳者，必須果斷地去蕪存菁，不能讓個別人員影響公務員團隊士氣和拖低政府整體表現。