初選案｜鄒家成指「會否決」財案非「無差別」　無提過癱瘓政府 (18:04)

其間，法官陳慶偉又提到，他過往領導鉛水事件的調查委員會涉及千萬元開支，卻沒列在財案之上，被告黃碧雲亦有份參與。鄒表示，立法會主導的提案方式不會在財案顯示。

鄒家成憶述，戴耀廷在新界東首次會議稱，五大訴求之中的撤回6·12暴動定性並不重要，坊間有人提議刪掉這項訴求，以免影響爭取雙普選。鄒則認為，撤回暴動定性訴求一早已經落實，時任警務處長盧偉聰見記者時，曾稱不是指大家是「暴徒」。法官李運騰聞言指，暴動不是由警務處長決定，而是由法庭裁定。鄒又指，從沒要求時任特首林鄭月娥下台，若制度不變，誰人擔任特首亦沒分別。

於新界東第二次協調會議，鄒動議將「積極」運用權力包括否決財案，改成「會」運用字眼，有民主黨成員稱，做法令他們失去中產及「淺藍」選民的票源，亦有人指中委會沒授權處理。鄒當時反駁問，經過2019年以五大訴求主軸的運動後，「點解你哋可以講呢啲嘢？你哋訓醒未呀？」他又質問初選意義是甚麼，對方卻沒回應。之後戴耀廷「打圓場」指，「積極」意思已經行前一步。

鄒表示，會議主要爭拗審視財案的標準，以及批評民主派言行，他沒講過要以任何手段爭取五大訴求或癱瘓政府。鄒動議「會」用否決權和無差別否決不同，他主張審視預算案時以五大訴求作唯一優先標準，基於民意並以撥款方式要求政府回應。他指，如果財案有促成五大訴求就會再審視內容，但相反「一蚊都唔關事」的話，他覺得就要否決財案。聆訊下周一再續。