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受國際刑警通緝　印度裔文子星申人身保護令　稱若被引渡將受酷刑 (16:19)

被國際刑警發出「紅色通緝令」的印度裔男子文子星（Ramanjit, Singh）早前在港被捕，本港法庭就其中20項罪名批准引渡文子星回國受審。文子星向高等法院申請人身保護令，要求法院將他釋放，以及發還裁判法院重新考慮是否引渡他回國，認為若被引渡回國，很大機會再受酷刑虐待，又質疑裁判法院應考慮專家證人判斷他曾受虐待；懲教署一方則認為上述證據與是否批准引渡無關。

申請人文子星由囚車押送到庭，答辯方是懲教署及印度政府。申請方首先陳辭指，裁判法院考慮是否將文子星引渡回國時，根據《逃犯條例》拒絕聽取辯方的新證據，包括歐洲防止酷刑委員會委員、醫生Alan Mitchell來港探望文子星時，發現他的腿上有脗合酷刑虐待的傷痕，以及兩名印度律師、一名加拿大學者，描述印度監獄的環境，可舉證文子星一旦引渡回國可能遭受的待遇。

申請方續指，人權法保障被告公平受審的權利，即使法院最終不接納辯方證人的證供，最低限度亦要予辯方機會傳召證人，保障程序公義，希望法庭按公平審訊的原則詮釋《逃犯條例》；申請方亦提到文子星是一個支持錫克教分離主義的政治組織成員，質疑印度政府可能因其政治信仰堅持引渡他回國。

懲教署一方則陳辭指，有關文子星會否受酷刑虐待的證供，僅與其酷刑聲請有關，除非申請方能證明印度政府基於文子星的信仰才引渡他回國，否則有關證據與是否引渡他無關，裁判法院已正確地根據法例拒納新證供；英國一份報告亦顯示印度有針對宗教信仰的歧視，但教徒被檢控或受嚴重傷害的風險不高。

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