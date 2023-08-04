初選案｜鄒家成：「35+」僅屬神話　參與初選旨在宣揚香港民族理念 (16:16)

修讀護理的鄒家成作供稱，於2020年4月申請休學準備參加立法會選舉，為了宣揚香港民族理念、爭取五大訴求，並以議員身分監察政府、為人民發聲。他指，五大訴求具有壓倒性民意，合情合法合憲，加上訴求背後精神是追求民主政制，港人治港是香港民族理念的核心。鄒又指，本土派是和香港民族理念相通，前者是以本土利益為優先，致力守護香港價值、文化、語言等，但強調與香港獨立的主張不一樣。

約於2020年3月尾，鄒打算參選時從友人獲悉，戴耀廷和區諾軒舉辦初選協調會議，他沒被邀請之下出席。鄒引述戴耀廷會上提到，會商討共同綱領並讓各人簽署，鄒只預期新東會制訂文件。法官陳慶偉遂稱，若各個選區非使用同一文件，有選區或爭取六大訴求等，各區主張不同會令情况變得奇怪。鄒表示當時沒有多想，可能因為他「由始至終都唔相信35+呢個神話」。

當鄒表示，初選是一場無篩選的選舉，陳官質疑，戴耀廷會否不准建制派參選。鄒回應指，戴當然可以阻止他們參與民主派初選，又說社民連黨內初選亦只有其成員才可參加。鄒出席首次協調會議後未有打算參加初選，他自言作為政治素人，其政治資本不及他人豐富，擔心難以勝出，但他和團隊討論後決定返回初心，放下贏輸顧慮，把握平台宣揚他們擁抱的香港民族理念。