初選案｜鄒家成憶新界東協調會　倡「會運用」否決權被人敷衍後「焫着」 (16:04)

新東第二次協調會議於2020年5月5日舉行，鄒家成供稱約有30人出席，現場分為兩張「U字型」桌子，右方有戴耀廷、區諾軒、程張迎、民主黨代表、何桂藍和鄒本人；左方有劉頴匡、呂智恆和社民連代表等。鄒在庭上畫出座位圖，稱不肯定民主黨代表是否莊榮輝和李永成，「我係court聽到依兩個名，先知有機會係佢哋」。他亦不肯定陳寶瑩有否列席，指在還押後才認識陳。

鄒家成供稱，戴耀廷席間提出會積極運用《基本法》權力，包括否決預算案，迫使特首回應「五大訴求」，意指「可以投，可以唔投」。鄒家成隨即提出動議，冀以「會」運用取代「積極」運用的字眼；不過程張迎無視該動議，「俗啲講，我覺得佢hea緊我」，致各方討論激烈。

辯方一度追問討論激烈的原因，法官陳慶偉引述鄒家成的說法， 笑言「because 程張迎 hea him」，庭上爆出笑聲。鄒補充，已經不記得程張迎的言論，只覺得對方態度敷衍。法官陳仲衡笑問，鄒是否感覺猶如「著火」（ignited），鄒回答「少少啦」。法官陳慶偉遂指，鄒年紀較輕，這是可以理解的，庭上再爆發笑聲。

鄒家成表示，他曾向戴耀廷表明立法會議員可以選擇否決與否，但參選人不應該使用模稜兩可的字眼；既然「五大訴求」內容清晰，一旦政府沒有回應訴求，就應該否決預算案。法官陳慶偉表示，相信鄒發言的態度不及庭上作供那般冷靜。鄒笑言「我𠵱家內在都好激動㗎」，但會議上沒有出現肢體衝突。