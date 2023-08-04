六旬漢非禮女友幼女罪成　官質疑被告與女友夾口供 (15:01)

控方案情指，事主X的生父與生母Z離婚後，X姐弟、Z與被告N.W.C.D.（現年64歲）同住於九龍土瓜灣某單位；X現年11歲。首次事件發生時X為6歲，她只記得是夏天某日，被告隔著內褲觸碰其私處，X為此大哭。最後一次事發為2020年10月26日，被告向X姐弟提議3人一起到床上玩耍，並藉「搔癢遊戲」觸摸X私處。X指Z當時躺在床上，看到被告的作為，卻只稱不要再玩。X事後告知生父而揭發事件。

法官姚勳智裁決時指，從庭上觀察所見，X是一位天真、文靜及坦率的女童。她坦白交代，自己與被告合照時仍展現笑容，原因是她只抗拒被告觸摸她私處的時候。針對首次事件，X因為年幼而說不出案發時間和地點，實不為奇；最後一次事件中X被摸後，反應直接即大叫及打被告，弟弟亦幫忙打被告。

反之被告與Z的證供不可信，包括聲稱4人一起到床上玩耍，以及最後一次事件發生時被告不在家，惟Z當時懷8個月身孕，法庭難以相信她會冒風險一同玩耍，况且有閉路電視拍攝被告曾回家。姚官續指，被告與Z直至庭上作供時，才異口同聲地指被告可能於玩耍曾觸碰X的大腿，認為兩人疑「夾口供」。最終裁定被告面對的兩罪成立。