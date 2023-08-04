卡式石油氣爐爆炸釀三傷　616火鍋店致歉　機電署：爐具沒GU標誌 (21:07)

機電署回應指，到場調查後，發現事發時兩個手提卡式石油氣爐在桌上平排使用，懷疑因使用不當導致卡式石油氣瓶過熱發生爆炸。涉事手提卡式石油氣爐型號為"SENGOKU BDZ-152-MN1"，未獲該署批准而沒有GU標誌。該署會就懷疑違反《氣體安全條例》作出調查及跟進。

現場可見，其中一枱上有卡式石油氣罐爆開變形，爐具放在地上，另一爐具則仍插有石油氣罐。桌上另有有碗碟碎裂，食物及醬汁彈到牆上。警方正在店內調查。

涉事616餐飲集團回應事件，已即時把店內所有卡式石油氣爐全線下架，對發生之意外深表歉意，今將暫停營業銅鑼灣謝斐道分店，亦會就有關意外與保險公司跟進責任和賠償事宜，並配合政府部門或執法機構調查。

機電署呼籲，市民在使用卡式石油氣爐時應留意，不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐；確保使用手提卡式石油氣爐時有足夠的通風；確保在安裝及卸除卡式石油氣瓶時，遠離火焰及熱源；不應使用超過手提卡式石油氣爐爐面的鍋子，以免導致卡式石油氣瓶過熱。