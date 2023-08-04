中大校董改組｜張宇人強調無意削議員校董　若等中大自行改組恐「有生之年」無法完成 (13:05)

張宇人又指，若要待中大自行改組校董會，料需時5年，「如果我等學校管理層…加上評議會嘅態度，要佢哋自己修改，相信我有生之年都未必做得到」。法案委員會已完成逐條條文審議階段，預料10月13日向立法會內務委員會提交報告。

張宇人解釋指，日後中大校董會有大量工作，例如要長期跟進中大醫院運作，認為更需有議員專責處理，「甚至大部分議員支持多過三個（議員校董），都真係唔少得」，最終決定維持三名議員校董的建議。張又指，有人在討論議員校董席位時，「甚至好多人拎評議會席位同我哋做比較，我相信呢個係有少少佢哋抬高自己身價，壓低我哋立法會嘅身價，我地代表700幾萬市民，睇住咁多使費」。

法案委員會主席梁美芬就指，中大續任校長段崇智及更改校徽事件令她認為三名議員校董未必有力跟進，又指「係唔係要增加（議員校董），嗰個就並唔係同校友評議會同級去討論嘅問題，唔可以話佢減咗一席，我哋就減一席，而係我哋究竟有冇能力而家喺發揮到憲制嘅角色」。梁美芬又強調，議員之間「無人想爭去做呢啲校董會代表，我哋議員其實真係有好多野要做…嗰個係額外、係應該要為公眾去做嘅事，所以就唔係話個個爭住」。

另一名議員鄧飛就認為，中大校董會議員代表比例應與其他院校相若，又指今次修例為加強監督中大，若同時減少議員校董席位，會向社會發放矛盾信息，指立法會議員代表公眾利益擔任校董以監管大學，認為立法會不應將監管職責用作討價還價，「唔應該你減一個，我地又減一個，而家好似街市買餸咁樣」。

中大校董會副主席陳德霖則表示，今年專責小組研究校董會改組時，已提出議員校董席位可由立法會考慮有否檢視空間，形容有關說法已經「好婉轉」。

查逸超於會議後被問及校董陸觀豪即時辭任，以及校董會秘書長吳樹培的情况。對於陸觀豪辭任，他稱「要再了解吓」；至於吳樹培的情况則「無補充」。