中大校董改組｜段崇智續缺席立會審議　管浩鳴批中大管治「幼稚園都不如」 (11:01)

條例草案委員會主席梁美芬指，已多次向中大反映希望段崇智可以親身出席會議，亦透過中大校董會邀請，稱公眾很希望大學最高負責人可助校董會回答問題。校董會主席查逸超回應稱，上周五收到立法會邀請，他在回覆死線前向段發書面通知，強調他應出席，段很快回覆稱，昨日及今日均請病假。

梁子穎質疑段崇智每逢立法會有中大相關會議都會生病，「病得咁緊要，究竟佢仲適唔適合做中大校長呢？係咪中大要另聘一位有能力、唔係成日病嘅校長嚟帶領中大行未來嘅路呢？」議員管浩鳴就批評中大管治「連一間幼稚園都不如」，稱校長「隻手遮天」，「校董會咩都唔理」，他又關注署任校長安排，「下次我哋如果有機會再開會，校長係咪又署任呢?」

查逸超回應稱，他亦正理解署任安排，指校長非向校董會主席請假，一般只會發出署任通知，以往亦曾出現事後才作通知的情况。他又指，作為中大校董會主席，會履行責任帶領校董會加強中大管治，提出修改章程屬第一步，希望立法會支持。

中大昨日回覆，段崇智是接受醫療程序後，按醫生建議今日休假。