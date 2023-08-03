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海關打擊派對房間侵權卡拉OK 搜9場地拘2職員 (21:35)

正值暑假，海關加强打擊提供懷疑侵權的卡拉OK歌曲的派對房間，搜查9間分別位於觀塘、荔枝角、屯門的派對房間，拘捕兩名派對房間職員，涉嫌違反版權條例。

海關人員經情報分析及深入調查，在得到版權持有人協助下策劃今次行動。海關總共動員約100人，搜查位於觀塘、荔枝角、屯門總共9間派對房間，他們涉嫌於業務中管有及提供懷疑侵權的卡拉OK歌曲。行動中，海關共檢獲9套懷疑播放侵權歌曲的卡拉OK機、一套載有懷疑電子遊戲的遊戲機套裝，以及一批影音器材，估計市值超過22萬元。經過初步點算，這批卡拉OK機每部平均載有超過3萬首懷疑侵權的歌曲。

海關在行動拘捕兩名分別20及24歲男子，他們是派對房間員工，涉嫌違反版權條例，現正被扣留調查，海關不排除稍後會有更多人被捕。

海關版權及商標調查科調查主任黃子健指，涉案派對房間利用社交媒體宣傳，當中提及有卡拉OK機提供。而涉案派對房間的負責人相當警覺，他們於客人查詢時只會透漏派對房間所在區域，待客人繳費全數金額及使用場地當日才會提供詳細地址。派對房間以自助模式營運，沒有員工駐場。海關相信有人利用以上手法逃避海關搜查。海關提醒營商人士遵守版權條例，亦呼籲市民尊重知識產權，切勿光顧這些使用侵權裝置的排隊房間。

相關字詞﹕派對房間 卡拉OK

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