五名內地人涉兜搭按摩劫案稱未獲分毫　分別判囚10至14個月 (17:58)

5名被告分別為劉英紅（52歲，公司經理）、方明香（52歲，農夫）、李雲祥（54歲，公司經理）、黃發勝（51歲，地盤工人）及李紅（52歲，退休人士）。首4名被告承認2項串謀盜竊罪，第5被告則承認1項盜竊罪。

辯方求情時透露，首4名被告均為湖北人，劉和李為夫婦，方和黃為另一對夫婦，第5被告則已離婚，各人分別稱因賓館生意虧損至血本無歸、支付家人醫療費、貧窮等理由，答應同鄉來港犯案，惟至被捕仍未收到報酬。

主任裁判官徐綺薇判刑時指出，被告透過按摩為藉口盜取財物，過程中有掠奪、夥同犯案及預謀，第五被告亦未能作出賠償，故將每罪量刑起點定為15個月，惟考慮他們即時認罪，故准以三分一減刑，首4名被告共涉2項串謀盜竊罪，各判囚14個月，第5被告只涉1項盜竊罪，則囚10個月。

控方案情指，今年3月至4月，兩名各67歲姓陳及89歲姓高的退休男子和一名60歲姓郭的地盤工人，分別在香港仔、紅磡及馬鞍山恒安邨街頭，遭案中3名女被告邀請按摩，當他們分別被帶到後樓梯按摩時，其頸上的金鏈均被盜取。有途人因見女被告在恒安邨向長者兜搭，擔心她們是妓女而報警。警方到場拘捕首4名被告，帶他們回賓館搜屋時，遇到第5被告，思疑她與恒安邨盜竊金鍊有關，亦拘捕她。